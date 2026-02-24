Menü Suche
Zwangspause für Mbappé

von Tobias Feldhoff - Quelle: L’Équipe
Kylian Mbappé geht vorbei @Maxppp

Real Madrid muss am morgigen Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League gegen Benfica Lissabon auf Topstürmer Kylian Mbappé (27) verzichten. Laut der ‚L’Équipe‘ haben Untersuchungen am heutigen Dienstag ergeben, dass der Franzose lieber pausieren sollte, um sein angeschlagenes Knie zu schonen.

Zuvor hatte Mbappé die heutige Trainingseinheit abbrechen müssen. Bei den Königlichen und auch rund um die französische Nationalmannschaft herrschen Sorgen, dass der pfeilschnelle Rechtsfuß die Verletzung verschleppt und am Ende länger pausieren muss. Gänzlich verzichten will Real-Trainer Álvaro Arbeloa aber auch nicht auf den Superstar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
