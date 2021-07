Crystal Palace: Viera-Vorstellung heute

Die Verpflichtung von Patrick Vieira als neuem Cheftrainer von Crystal Palace befindet sich vor dem Abschluss. Laut ‚The Athletic‘ soll der 45-jährige Franzose noch am heutigen Sonntag offiziell bei den Eagles vorgestellt werden. Der ehemalige Arsenal-Profi tritt damit das Erbe von Roy Hodgson (73) an, der seine Trainerkarriere im Anschluss an die abgelaufene Saison beendet hatte.

Vieira soll bei den Londonern mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet werden. Seit Dezember 2020 ist die Frankreich-Legende ohne Trainerjob. Zuvor war er in der Ligue 1 bei OGC Nizza sowie bei New York City FC für jeweils zwei Jahre tätig.