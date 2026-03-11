Menü Suche
TSG: Freifahrtschein von Bernardo

von Lukas Hörster - Quelle: kicker
Bernardo im TSG Trikot @Maxppp

Bernardo (30) fühlt sich bei der TSG Hoffenheim pudelwohl. Der Verteidiger, der noch bis 2027 gebunden ist, lässt laut dem ‚kicker‘ verlauten: „Ich fühle mich sehr wohl hier, es ist wie eine Familie. Wenn ich länger hierbleiben könnte, wäre das super. Wenn Andi Schicker meinen Vertrag verlängern will, werde ich das akzeptieren.“

Ein Freifahrtschein also für den Hoffenheimer Sportchef, der Bernardo erst im Sommer ablösefrei vom VfL Bochum zur TSG geholt hatte. Der brasilianische Linksfuß schlug voll ein, ist – sofern fit – unter Trainer Christian Ilzer hinten links gesetzt.

