PSG - ManCity: So könnten sie spielen

Für den FC Bayern und Borussia Dortmund war im Viertelfinale Endstation in der UEFA Champions League. Während die Münchner Paris St. Germain unterlagen, schied der BVB gegen Manchester City aus. Am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) treten beide Klubs im Halbfinal-Hinspiel gegeneinander an.

Die Pariser schnupperten bereits im Vorjahr am Titel, mussten sich jedoch dem FC Bayern geschlagen geben. Nun soll der große Wurf gelingen, der eine unterdurchschnittliche Saison retten könnte: Denn in der Ligue 1 steht PSG zurzeit nur auf Platz zwei und droht, die Meisterschaft zu verspielen.

Solche Probleme haben die Himmelblauen aus Manchester nicht. 45 von 51 möglichen Punkten holte City im aktuellen Kalenderjahr in der Premier League – der Titel ist dem Klub kaum noch zu nehmen. Der Fokus liegt also auf der Champions League, die der Klub in seiner Geschichte noch nie gewinnen konnte.

Nur Bernat fehlt verletzt

Die Personalsituation ist auf beiden Seiten entspannt. PSG muss lediglich auf den langzeitverletzten Juan Bernat verzichten, für den Ex-Bayer wird wohl der Ex-Dortmunder Abdou Diallo auflaufen. ManCity ist wie auch schon in den vergangenen Wochen verletzungsfrei.

Die möglichen Aufstellungen

Paris St. Germain

Manchester City