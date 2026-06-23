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J1 League

Thai-Star zur RB-Filiale

von Remo Schatz - Quelle: Sky
Jürgen Klopp trägt eine Mütze @Maxppp

Suphanat Mueanta schließt sich dem RB-Kosmos an. Wie ‚Sky‘ berichtet, wechselt der thailändische Mittelstürmer zur japanischen Filiale RB Ōmiya Ardija. Für den 23-Jährigen fließt eine „niedrige einstellige Millionensumme“.

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Mueanta steht noch bei seinem Ausbildungsklub Buriram United in Thailand unter Vertrag. Von 2023 bis 2024 war der Angreifer schon einmal als Leihspieler beim belgischen Erstligisten OH Leuven am Ball. Der Bezahlsender führt aus, dass an der Verpflichtung das RB Global Team um Jürgen Klopp und Mario Gomez maßgeblich beteiligt war.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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