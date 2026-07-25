Geld vorhanden: Nächste Fährte bei El Mala

Über viele Monate läuft der Transferpoker um Said El Mala bereits. Zuletzt wurde es ruhiger, vieles deutete auf einen Verbleib hin. Inzwischen hat Borussia Dortmund nach dem Abgang von Karim Adeyemi (24) ein Angebot vorgelegt. Die Art und Weise sowie die Höhe haben die Verantwortlichen des 1. FC Köln allerdings verärgert.

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Entsprechend scheint Schwarz-Gelb vorerst aus dem Rennen zu sein. Dafür kommt in der AS Rom ein neuer Interessent hinzu. Laut dem ‚Geissblog‘ suchen die Giallorossi nach einem Linksaußen und beschäftigen sich dabei auch mit El Mala. Der 19-Jährige ist genau wie Jean-Mattéo Bahoya (21) von Eintracht Frankfurt auf dem Wunschzettel der Römer.

El Mala erteilt wohl Absage

Für Bahoya ist der italienische Erstligist bereit, bis zu 45 Millionen auf den Tisch zu legen. Deshalb kann auch bei El Mala mit einer solchen Summe gerechnet werden. Der FC hatte zuletzt mindestens 50 Millionen für den Durchstarter verlangt.

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Laut ‚Sky‘ ist ein Wechsel nach Rom aktuell aber unwahrscheinlich, El Mala habe dem italienischen Hautpstadtklub am Donnerstagabend bereits eine Absage erteilt. Der U21-Nationalspieler sehe seine Zukunft aktuell nicht in Italien.