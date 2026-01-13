Bundesliga
VfB vs. SGE: Drei bittere Ausfälle bei der Eintracht
Der VfB Stuttgart kann im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt heute (18:30 Uhr) wieder auf Ermedin Demirovic bauen. Der 27-Jährige konnte nach einer verletzungsbedingten Pause von drei Monaten schon am Samstag gegen Bayer Leverkusen (4:1) als Joker wenige Minuten sammeln, jetzt steht er in der Startformation von Trainer Sebastian Hoeneß.
33 Nübel - 3 Hendriks, 4 Vagnoman, 6 Stiller, 7 Mittelstädt, 9 Demirovic, 10 Führich, 16 Karazor (C), 18 Leweling, 24 Chabot, 26 Undav
Auf der Bank: 1 Bredlow - 15 Stenzel, 20 Stergiou, 22 Assignon, 25 Arévalo, 27 Bouanani, 28 Nartey, 29 Jeltsch, 30 Chema
#VfB | #VfB1893 | #Bundesliga | #VfBSGE
Ansonsten verzichtet Hoeneß auf die ganz große Rotation, lediglich Demirovic ersetzt Nikolas Nartey (25). Anders sieht es bei den Gästen um Trainer Dino Toppmöller aus. Dort fehlen Can Uzun (20/Fußbeschwerden), Hugo Larsson (21) und Nathaniel Brown (22/beide krank). Neuzugang Arnaud Kalimuendo (23) stürmt an der Seite von Younes Ebnoutalib (22).
