VfB vs. SGE: Drei bittere Ausfälle bei der Eintracht

von Dominik Sandler
1 min.
Can Uzun im SGE-Trikot @Maxppp
Stuttgart Frankfurt

Der VfB Stuttgart kann im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt heute (18:30 Uhr) wieder auf Ermedin Demirovic bauen. Der 27-Jährige konnte nach einer verletzungsbedingten Pause von drei Monaten schon am Samstag gegen Bayer Leverkusen (4:1) als Joker wenige Minuten sammeln, jetzt steht er in der Startformation von Trainer Sebastian Hoeneß.

VfB Stuttgart 1893
Das ist unsere Aufstellung für den 17. Bundesliga-Spieltag gegen Eintracht Frankfurt:

33 Nübel - 3 Hendriks, 4 Vagnoman, 6 Stiller, 7 Mittelstädt, 9 Demirovic, 10 Führich, 16 Karazor (C), 18 Leweling, 24 Chabot, 26 Undav

Auf der Bank: 1 Bredlow - 15 Stenzel, 20 Stergiou, 22 Assignon, 25 Arévalo, 27 Bouanani, 28 Nartey, 29 Jeltsch, 30 Chema

#VfB | #VfB1893 | #Bundesliga | #VfBSGE | [Anzeige]
Ansonsten verzichtet Hoeneß auf die ganz große Rotation, lediglich Demirovic ersetzt Nikolas Nartey (25). Anders sieht es bei den Gästen um Trainer Dino Toppmöller aus. Dort fehlen Can Uzun (20/Fußbeschwerden), Hugo Larsson (21) und Nathaniel Brown (22/beide krank). Neuzugang Arnaud Kalimuendo (23) stürmt an der Seite von Younes Ebnoutalib (22).

Eintracht Frankfurt
Das sind unsere Adlerträger in Stuttgart! 🦅

ℹ️ Can Uzun fällt mit Fußbeschwerden aus, Hugo Larsson und Nene Brown fehlen krank. Gute Besserung!

#SGE | #VfBSGE
