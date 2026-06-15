Crystal Palace präsentiert Glasner-Nachfolger

Crystal Palace hat die Trainersuche abgeschlossen. Wie der Conference League-Sieger mitteilt, übernimmt Pierre Sage den Posten. Der 47-Jährige kommt vom französischen Vizemeister RC Lens, dort wiederum übernimmt nach FT-Infos Dino Toppmöller das Ruder.

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Pierre is Palace 🦅



We are delighted to confirm the appointment of Pierre Sage as Manager. — Crystal Palace F.C. (@CPFC) June 15, 2026

Sage trainierte Lens nur eine Saison lang und kostet dem Vernehmen nach bis zu fünf Millionen Euro Ablöse. Zuvor war er für Olympique Lyon tätig. In London tritt der Franzose nun das schwere Erbe von Oliver Glasner an, der Palace nach drei Titeln in zweieinhalb Jahren zum Saisonende verließ. Wo es für den Österreicher weitergeht, ist noch offen.