Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

Crystal Palace präsentiert Glasner-Nachfolger

von Lukas Hörster - Quelle: cpfc.co.uk
1 min.
Pierre Sage mit Pokal @Maxppp

Crystal Palace hat die Trainersuche abgeschlossen. Wie der Conference League-Sieger mitteilt, übernimmt Pierre Sage den Posten. Der 47-Jährige kommt vom französischen Vizemeister RC Lens, dort wiederum übernimmt nach FT-Infos Dino Toppmöller das Ruder.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sage trainierte Lens nur eine Saison lang und kostet dem Vernehmen nach bis zu fünf Millionen Euro Ablöse. Zuvor war er für Olympique Lyon tätig. In London tritt der Franzose nun das schwere Erbe von Oliver Glasner an, der Palace nach drei Titeln in zweieinhalb Jahren zum Saisonende verließ. Wo es für den Österreicher weitergeht, ist noch offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Crystal Palace
Lens
Pierre Sage

Weitere Infos

Premier League Premier League
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Lens Logo RC Lens
Pierre Sage Pierre Sage
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert