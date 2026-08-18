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Konkreter Vorstoß bei Okpala

von Julian Jasch - Quelle: PilkaNozna
Kennedy Okpala im Paderborn-Trikot @Maxppp

Kennedy Okpala (21) kehrt dem SC Paderborn womöglich noch im laufenden Wechselfenster den Rücken. Einem Bericht von ‚PilkaNozna‘ zufolge bekundet der polnische Erstligist KS Cracovia konkretes Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Mittelstürmer, der erst im Januar für eine halbe Million Euro von Waldhof Mannheim losgeeist wurde.

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In zwölf Paderborn-Einsätzen steuerte Okpala einen Treffer sowie eine Vorlage bei. Neben Cracovia soll auch der schwedische Vertreter AIK Solna die Fühler ausgestreckt haben. Der polnischen Fußballzeitung zufolge läuft es auf ein Transferduell zwischen den beiden Klubs hinaus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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