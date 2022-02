Azpilicueta: Die Woche der Entscheidung?

Bleibt César Azpilicueta nach zehn Jahren beim FC Chelsea auch über den Sommer hinaus an der Stamford Bridge? Diese Frage soll der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge in der kommenden Woche endgültig beantwortet werden.

Nachdem der 32-jährige Rechtsverteidiger mit den Blues am gestrigen Samstag die Klub-WM unter Dach und Fach brachte, will er sich zu entscheidenden Gesprächen mit den Klub-Verantwortlichen treffen. Die Lage ist klar: Nach einer Dekade bei den Londonern will Azpilicueta seinen nächsten Karriereschritt nicht gehen, ohne sich zuvor das Angebot der Blues anzuhören. Denn grundsätzlich kann sich der Kapitän vorstellen, an Bord zu bleiben.

Mit dem FC Barcelona lockt seit Wochen ein potenzieller neuer Arbeitgeber den Spanier mit einem Arbeitspapier in seiner Heimat. Beide Parteien sind sich dem Vernehmen nach grundsätzlich einig.

Welche Rolle spielt Bayern?

Doch auch der FC Bayern wird von der ‚Mundo Deportivo‘ ins Spiel gebracht. Die Münchner sind seit längerem auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger, dürften jedoch aufgrund Azpilicuetas bisherigen Präferenzen eher Außenseiterchancen haben.