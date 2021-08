Neuer Vertrag für Zoller

Simon Zoller schwört dem VfL Bochum die Treue. Seinen ursprünglich am Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert der 30-jährige Angreifer um zwei Jahre bis 2024.

Mit einem Treffer sowie drei Assists an den ersten beiden Spieltagen erwischte Zoller einen exzellenten Start in die Saison. In der vergangenen Spielzeit war der Torjäger mit 25 Scorerpunkten in 32 Partien maßgeblich an der Bundesliga-Rückkehr des VfL beteiligt.