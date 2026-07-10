Menü Suche
Kommentar
Premier League

Erstes Angebot für Kolo Muani

von Tobias Feldhoff - Quelle: Tuttosport
Randal Kolo Muani kann es nicht fassen @Maxppp

Die Zukunft von Randal Kolo Muani (27) könnte sich zeitnah entscheiden. Laut der italienischen ‚Tuttosport‘ hat Tottenham Hotspur ein erstes Angebot für den Angreifer an Paris St. Germain geschickt. Über die genauen Inhalte schweigt sich die italienische Sportzeitung allerdings aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kolo Muani, der die vergangene Saison beim Beinahe-Absteiger aus der Premier League verbrachte, hat nach FT-Infos auch Interesse bei Borussia Dortmund geweckt. Außerdem strecken italienische Klubs die Fühler aus. PSG würde den schnellen Rechtsfuß gerne von der Gehaltsliste streichen, fordert allerdings rund 40 Millionen Euro Ablöse.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Ligue 1
Spurs
PSG
Randal Kolo Muani

Weitere Infos

Premier League Premier League
Ligue 1 Ligue 1
Spurs Logo Tottenham Hotspur
PSG Logo Paris Saint-Germain
Randal Kolo Muani Randal Kolo Muani
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert