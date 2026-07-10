Erstes Angebot für Kolo Muani

Die Zukunft von Randal Kolo Muani (27) könnte sich zeitnah entscheiden. Laut der italienischen ‚Tuttosport‘ hat Tottenham Hotspur ein erstes Angebot für den Angreifer an Paris St. Germain geschickt. Über die genauen Inhalte schweigt sich die italienische Sportzeitung allerdings aus.

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Kolo Muani, der die vergangene Saison beim Beinahe-Absteiger aus der Premier League verbrachte, hat nach FT-Infos auch Interesse bei Borussia Dortmund geweckt. Außerdem strecken italienische Klubs die Fühler aus. PSG würde den schnellen Rechtsfuß gerne von der Gehaltsliste streichen, fordert allerdings rund 40 Millionen Euro Ablöse.