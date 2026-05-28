BVB: Reitz-Bruder in die 2. Liga

Nach dem Wechsel von Rocco Reitz (23/Borussia Mönchengladbach) zu RB Leipzig steht auch sein Bruder Tony vor dem nächsten Step auf der Karriereleiter. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der Kapitän der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund vor dem Transfer zum 1. FC Magdeburg. Für den 21-Jährigen fließen dem Bericht zufolge 400.000 Euro Ablöse.

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Zunächst muss der Linksfuß den obligatorischen Medizincheck überstehen. Dieser soll am morgigen Freitag stattfinden. Anschließend wird Reitz einen Vertrag bis 2028 plus Option auf eine zusätzliche Spielzeit in Magdeburg unterschreiben. In der abgelaufenen Regionalliga-Saison kam Reitz zu 32 Einsätzen, dabei erzielte er vier Tore und sammelte zwölf Vorlagen.