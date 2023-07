Anruf bei PSG: Fünf weitere Mbappé-Bewerber

Al Hilal bietet ein Jahr vor Vertragsende 300 Millionen Euro Ablöse für Kylian Mbappé (24), Paris St. Germain soll bereits angenommen haben. Das Gehalt in Saudi-Arabien wäre gerüchteweise bei bis zu 700 Millionen Euro angesiedelt. Für voraussichtlich nur eine Saison, denn ab dem Sommer 2024 besteht eine Einigung mit Real Madrid.

Es sind Wahnsinnszahlen, die für Klubs aus dem Wüstenstaat zu stemmen sind, europäische Vereine aber um Lichtjahre hinter sich lassen. Dennoch macht sich der ein oder andere Klub vom alten Kontinent Hoffnungen. Diese lägen wohl vor allem darin, dass Mbappé sich für das sportliche Niveau und gegen das große Geld entscheiden würde.

Barça klingelt durch

So will der FC Barcelona vorfühlen, noch am heutigen Montag ist laut der Zeitung ‚L’Équipe‘ ein Telefonat mit PSG geplant. Die ohnehin klammen Katalanen können mit den gehandelten Zahlen natürlich nicht mithalten, wollen stattdessen mehrere Spieler zum Tausch anbieten.

Der FC Chelsea, Manchester United, Inter Mailand und Tottenham Hotspur sollen ebenfalls auf der Lauer liegen. Klarer Favorit bleibt allerdings Real Madrid. Und auch die Spur zu Zwischenmieter Al Hilal wird dieser Tage eher wärmer als kälter.