„Fakt ist, dass Tjark Begehrlichkeit hat. Fakt ist, dass Tjark Angebote hat. Jetzt liegt es nicht mehr bei mir, sondern zwei Etagen weiter oben. Jetzt muss eine Entscheidung her: gehen oder bleiben. Das ist das, was ich einfordere. Eine klare Entscheidung“, äußerte Hertha-Coach Stefan Leitl noch am vergangenen Samstag. Der Wunsch geht nun in Erfüllung.

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Wie die ‚Bild‘ berichtet, zieht es den Tjark Ernst (23) zum niederländischen Vizemeister. Feyenoord Rotterdam, das in der kommenden Saison in der Champions League an den Start gehen wird, überweist festgeschriebene fünf Millionen Euro nach Berlin. Ernst bereite sich bereits auf den Wechsel vor, am heutigen Training der Hertha wird er nicht mehr teilnehmen.

Genau beobachten wird diese Entwicklung auch Herthas Ligakonkurrent VfL Wolfsburg. Bei Ernst gehen die Wölfe zwar leer aus, der Bundesliga-Absteiger interessiert sich aber auch für Feyenoord-Kapitän Timon Wellenreuther (30), der durch den Ernst-Transfer nun die Freigabe erhalten könnte.

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„Und falls er gehen sollte, brauchen wir Alternativen“, schickte Leitl seiner Forderung nach einer schnellen Entscheidung noch hinterher. Als heißester Anwärter gilt Florian Kastenmeier (28), der nach dem Abstieg von Fortuna Düsseldorf ablösefrei auf dem Markt ist.