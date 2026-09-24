Heute Abend um 20:45 Uhr wird ein neues Kapitel in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft aufgeschlagen. Jürgen Klopp feiert sein Debüt als Bundestrainer und bekommt es in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam mit der Niederlande zu tun. Von 24 verfügbaren Spielern können jedoch nur 23 Profis in den Kader berufen werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dementsprechend wird Bambasé Conté heute nur auf der Tribüne sitzen. Der Offensivspieler der TSG Hoffenheim ist der bislang nicht benannte Spieler, der erst im nächsten Spiel auf seine Einsatzmöglichkeit hoffen darf. Das ist dem offiziellen Spieltagskader für die Partie zu entnehmen, der von der UEFA veröffentlicht wurde.

Für den 23-Jährigen ist das jedoch kein Grund, Trübsal zu blasen. Klopp kündigte bereits an, dass der aus dem Kader gestrichene Kicker auf jeden Fall bei der kommenden Begegnung mit Griechenland (Sonntag, 20:45 Uhr) mit dabei sein wird. Dann winkt Conté, der erstmals im Kreise der A-Nationalmannschaft dabei ist, das Länderspieldebüt mit dem Adler auf der Brust.