Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Günstige Klausel: Dorsch zur Konkurrenz?

von Dominik Sandler - Quelle: Mateusz Borek
Niklas Dorsch in der Spielvorbereitung @Maxppp

Nach dem Abstieg mit dem 1. FC Heidenheim könnte es Niklas Dorsch zur direkten Konkurrenz in der 2. Bundesliga ziehen. Laut dem polnischen Sportjournalisten Mateusz Borek ist neben Lech Posen auch der VfL Wolfsburg am 28-Jährigen interessiert. In der Pole Position befinde sich jedoch der polnische Erstligist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch die MLS sei eine Option für den Sechser, der dem Vernehmen nach von Samsunspor umgarnt wird. In Heidenheim steht Dorsch noch bis 2028 unter Vertrag. Borek zufolge kann der ehemalige U-Nationalspieler aber per Ausstiegsklausel für 1,5 Millionen Euro verpflichtet werden.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Ekstraklasa
Lech
Wolfsburg
Samsun
Heidenheim
Niklas Dorsch

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Ekstraklasa Ekstraklasa
Lech Logo KKS Lech Poznan
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Samsun Logo Samsunspor
Heidenheim Logo 1. FC Heidenheim 1846
Niklas Dorsch Niklas Dorsch
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert