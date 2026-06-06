Günstige Klausel: Dorsch zur Konkurrenz?

Nach dem Abstieg mit dem 1. FC Heidenheim könnte es Niklas Dorsch zur direkten Konkurrenz in der 2. Bundesliga ziehen. Laut dem polnischen Sportjournalisten Mateusz Borek ist neben Lech Posen auch der VfL Wolfsburg am 28-Jährigen interessiert. In der Pole Position befinde sich jedoch der polnische Erstligist.

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Auch die MLS sei eine Option für den Sechser, der dem Vernehmen nach von Samsunspor umgarnt wird. In Heidenheim steht Dorsch noch bis 2028 unter Vertrag. Borek zufolge kann der ehemalige U-Nationalspieler aber per Ausstiegsklausel für 1,5 Millionen Euro verpflichtet werden.