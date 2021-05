Forsberg-Verbleib: RB stach Trio aus

Emil Forsberg hatte vor seiner Vertragsverlängerung bei RB Leipzig, die in Kürze offiziell gemacht werden soll, auch Optionen für einen Vereinswechsel. Wie der ‚kicker‘ berichtet, zeigten der FC Everton, der FC Sevilla und die AS Rom Interesse am 29-jährigen Schweden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor allem weil Neu-Trainer Jesse Marsch sich in einem persönlichen Gespräch mit Forsberg für eine gemeinsame Zukunft in Leipzig starkmachte, habe sich der Offensivspieler letztlich für eine Verlängerung bis 2025 entschieden.