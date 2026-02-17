Menü Suche
BVB gegen Atalanta: Kovac mit überraschender Startelf

Im Signal Iduna Park will Borussia Dortmund heute den ersten Schritt Richtung Achtelfinale gehen. Hierfür muss der ersatzgeschwächte BVB die Gäste von Atalanta Bergamo in die Schranken weisen.

von Dominik Schneider
1 min.
BVB Atalanta

Um in die nächste Runde der Champions League einzuziehen, muss Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo bestehen. Leider muss Trainer Niko Kovac gegen die Italiener auf einige Stammkräfte verzichten, besonders die Defensivabteilung der Schwarz-Gelben ist dezimiert. Am schwersten wiegt der Ausfall von Abwehrchef Nico Schlotterbeck.

In der Defensive startet dafür Luca Reggiani neben Ramy Bensebaini und Waldemar Anton. Julian Ryerson beackert die rechte Außenbahn. Der formstarke Norweger steht seit dem vergangenen Wochenende im Fokus, gegen den 1. FSV Mainz 05 legte er beim 4:0-Sieg alle Treffer auf. Das Sturmzentrum besetzt Serhou Guirassy, dahinter dürfen Julian Brandt und Maximilian Beier ran.

Die Aufstellung von Borussia Dortmund

Alle Kommentare anzeigen (99+)
