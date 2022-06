Frankfurt: Götze besteht Medizincheck

Dem Transfer von Mario Götze zu Eintracht Frankfurt steht nichts mehr im Weg. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 30-jährige Offensivspieler den Medizincheck bei der SGE bestanden. Noch am heutigen Dienstag soll er einen Dreijahresvertrag unterschreiben, der laut ‚hessenschau‘ „stark leistungsbezogen“ ist.

Götze kommt per Ausstiegsklausel über drei Millionen Euro von der PSV Eindhoven zur Eintracht. In den vergangenen zwei Jahren stand der Weltmeister von 2014 in 77 Spielen für die Niederländer auf dem Platz, in denen er 18 Tore erzielte und 18 weitere vorbereite.