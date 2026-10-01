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Bundesliga

DFB: Klopps Hoffnung bei Kimmich

von Dominik Sandler - Quelle: BR24
1 min.
Jürgen Klopp tröstet Joshua Kimmich @Maxppp

Auch Jürgen Klopp macht kein Geheimnis daraus, dass Joshua Kimmich (31) gerne bei den kommenden beiden Länderspielen mit an Bord gewesen wäre. Gegenüber ‚BR24‘ sagte der Bundestrainer: „Er hat tatsächlich ein paar Mal nachgefragt“ – und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: „Da kann ich Jo sagen, je öfter man fragt, desto weniger wahrscheinlich bekommt man das, was man will.“

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Klopp wolle diesen Schritt ohne Kimmich und andere „Platzhirsche“ bewusst gehen, damit andere Akteure sich zeigen und Verantwortung übernehmen können. „Deshalb hat die Familie Kimmich jetzt Familienurlaub. Ich hoffe, er macht den auch, um ehrlich zu sein“, so Klopp. Am heutigen Abend (20:45 Uhr) setzt der Bundestrainer auf Serge Gnabry (31) als Kapitän.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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