Abschiedsgerüchte: Dybala-Berater äußert sich

An den Wechselgerüchten um Juventus Turin-Angreifer Paulo Dybala ist nach Aussagen seines Beraters Jorge Antun nichts dran. „Ich habe in diesen Tagen völlig falsche Gerüchte in den Zeitungen gelesen, Paulo Dybala ist ein Juventus-Spieler und freut sich, einer zu sein“, stellt Antun gegenüber ‚Sport Mediaset‘ klar.

Ganz im Gegenteil arbeite man „mit dem Klub zusammen“ daran, den bis 2022 laufenden Kontrakt vorzeitig zu verlängern. Zuletzt wurde der 26-jährige Argentinier mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Ein Dybala-Verkauf würde eine Menge Geld einbringen, aber sportlich schmerzen. Mit 17 Treffern und 14 Assists in 46 Pflichtspielen spielte der Linksfuß eine überragende Saison für die Alte Dame.