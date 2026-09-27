Alexander Nübel erlebte einen diffusen Transfersommer. Obwohl er drei Jahre lange entscheidend am Aufschwung des VfB Stuttgart beteiligt war, machten die Schwaben keine Anstalten, den Leih-Keeper zu kaufen. Ohnehin war längst klar, dass Nübels Stammklub Bayern München keine Verwendung für ihn hat. Erhoffte Topangebote aus der Premier League blieben dann auch noch aus.

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Und so wirkte der Sechs-Millionen-Wechsel zu Besiktas etwas aus der Not geboren. Doch entpuppte er sich schnell als goldrichtige Entscheidung: Nübel ist bereits Publikumsliebling in Istanbul. Nicht zuletzt, da er gleich einen Startrekord aufstellte: In seinen ersten sechs Pflichtspielen blieb der 29-Jährige ohne Gegentor. „Es ist ein schönes Gefühl. Ich pflege seit meiner Ankunft ein hervorragendes Verhältnis zu allen“, sagt Nübel, der endlich bei einem Klub vollends anzukommen scheint.

Dass Besiktas die Qualifikation für die Europa League schaffte, ist in erster Linie dem deutschen Schlussmann zu verdanken. Beim 1:0-Sieg in der dritten Runde bei Hradec Kralove zeigte Nübel 13 Paraden – ein sensationeller Wert. ‚Fotomac‘ verlieh ihm daraufhin den Titel „überragender Rückhalt im Tor“ – den er bis jetzt behalten durfte. ‚Fanatik‘ bezeichnet Nübel als „Schlüsseltransfer“ für die Schwarzen Adler.

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Platz drei in der Süper Lig

In der Liga startete Besiktas mit vier Siegen aus sechs Spielen akzeptabel. Zuletzt setzte es ein 2:3 beim Überraschungstabellenführer Amed SK, bei dem Nübel mitunter etwas unglücklich aussah. Das hindert Jürgen Klopp aber nicht daran, ihm heute in Augsburg das Vertrauen zu schenken. Der Bundestrainer urteilt: „Alex Nübel hat sich das verdient.“ Und zwar mit seinem starken Start in der Türkei.