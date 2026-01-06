Hohe Kaufoption: Downs hat sich entschieden

Angreifer Damion Downs kehrt in die Bundesliga zurück. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der 21-Jährige vom FC Southampton zum Hamburger SV wechseln. Die Hanseaten leihen Downs bis zum Saisonende aus und sichern sich zudem eine Kaufoption, die bei zehn Millionen Euro liegen soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine ähnliche Summe hatten die Saints im Sommer dem 1. FC Köln überwiesen. Beim HSV soll Downs am heutigen Dienstag den Medizincheck absolvieren. Die Rothosen stechen den SV Werder Bremen aus, der den Stürmer ebenfalls nach Norddeutschland locken wollte.