Hohe Kaufoption: Downs hat sich entschieden

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Damion Downs im Einsatz für Southampton @Maxppp

Angreifer Damion Downs kehrt in die Bundesliga zurück. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der 21-Jährige vom FC Southampton zum Hamburger SV wechseln. Die Hanseaten leihen Downs bis zum Saisonende aus und sichern sich zudem eine Kaufoption, die bei zehn Millionen Euro liegen soll.

Eine ähnliche Summe hatten die Saints im Sommer dem 1. FC Köln überwiesen. Beim HSV soll Downs am heutigen Dienstag den Medizincheck absolvieren. Die Rothosen stechen den SV Werder Bremen aus, der den Stürmer ebenfalls nach Norddeutschland locken wollte.

