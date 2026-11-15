Boniface-Transfer: Bayer sorgt für Klarheit

Bayer Leverkusen sucht gemeinsam mit Victor Boniface (25) nach einem passenden Leihabnehmer. Das lässt Sportchef Simon Rolfes gegenüber der ‚Bild‘ durchblicken: „Boni verhält sich absolut okay. Wir sind mit ihm und seinem Management in gutem Austausch. Seit er im Juni aus eigenem Antrieb früher bei uns wieder mit dem Training angefangen hatte, war er praktisch bei jeder Einheit dabei. Deswegen ist der Verlauf sehr positiv. Wichtig ist jetzt, dass er durch Einsätze Schritt für Schritt zu alter Stärke kommt.“

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Erst kürzlich berichtete ‚Sky‘, dass zwei konkrete Anfragen für Boniface vorliegen. Laut der ‚Bild‘ sollen sich Klubs aus der Türkei und Italien bei B04 nach dem Stürmer erkundigt haben, der weiterhin in Europa spielen wolle. In Leverkusen steht der Nigerianer (13 Länderspiele) bis 2028 unter Vertrag, hat dort aber aktuell keine Aussicht auf regelmäßige Spielanteile.