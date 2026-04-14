Klubs bekannt: Spannende Details zur Schlotterbeck-Klausel

Nach langwierigen Verhandlungen gelang Borussia Dortmund in der vergangenen Woche die Vertragsverlängerung mit Nico Schlotterbeck (26). Der Wermutstropfen: Schon in diesem Sommer gilt eine Ausstiegsklausel, die dem Innenverteidiger einen Wechsel zu bestimmten Vereinen ermöglicht.

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Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ können drei Klubs die Exit-Option ziehen, um Schlotterbeck für 50 bis 60 Millionen Euro zu verpflichten. Dem Fachblatt zufolge gehören der FC Liverpool und Real Madrid zu dieser Auswahl, der dritte Verein wird nicht genannt.

Sollte einer der ausgewählten Klubs den Passus aktivieren wollen, müsste dies laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison am 28. August passieren. Die ‚Sport Bild‘ berichtet konkreter, dass die Ausstiegsklausel schon im Juli rund um das Finale der diesjährigen Weltmeisterschaft am 19. Juli abläuft. In diesem Fall hätte Dortmund etwa fünf Wochen Zeit, um sich nach adäquatem Ersatz umzusehen.