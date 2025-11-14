United: Neuer Mittelfeldspieler im Visier

Auf der Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler hat Manchester United den nächsten Namen auf die Liste gesetzt. Der ‚Daily Mail‘ zufolge zeigen die Red Devils Interesse an João Gomes (24) von den Wolverhampton Wanderers. Der brasilianische Nationalspieler, vor knapp drei Jahren für 18 Millionen Euro von Flamengo verpflichtet, steht noch bis 2030 unter Vertrag.

Neben Gomes wurden in Manchester zuletzt unter anderem schon Elliot Anderson (23/Nottingham Forest), Adam Wharton (21/Crystal Palace), Carlos Baleba (21/Brighton) und Conor Gallagher (25/Atlético Madrid) gehandelt. Weil auch die Konkurrenz um den FC Liverpool, Manchester City und den FC Chelsea einen Topspieler für das Mittelfeld verpflichten will, gestaltet sich Uniteds Suche kompliziert.