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Offiziell Bundesliga

Bayer verleiht Erlein in Liga zwei

von Lukas Hörster - Quelle: fcenergie.de
3 min.
Luca Erlein dribbelt für die TSG Hoffenheim @Maxppp

Bayer Leverkusen hat einen Leihklub für Neuzugang Luca Erlein gefunden. Wie der Bundesligist mitteilt, soll der 19-jährige Abwehrspieler beim Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus Spielpraxis sammeln.

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Erlein wechselte erst kürzlich für zwei Millionen Euro von der TSG Hoffenheim nach Leverkusen. Zuvor war er mit der deutschen U19-Auswahl Vizeeuropameister geworden. Energie-Coach Claus-Dieter Wollitz schwärmt: „Luca ist ein fantastischer Spieler, der alles hat, was man im heutigen Fußball braucht. Dass solch ein Spieler zu uns wechselt, zeigt, wie unsere Arbeit hier anerkannt wird.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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