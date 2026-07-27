Bayer Leverkusen hat einen Leihklub für Neuzugang Luca Erlein gefunden. Wie der Bundesligist mitteilt, soll der 19-jährige Abwehrspieler beim Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus Spielpraxis sammeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erlein wechselte erst kürzlich für zwei Millionen Euro von der TSG Hoffenheim nach Leverkusen. Zuvor war er mit der deutschen U19-Auswahl Vizeeuropameister geworden. Energie-Coach Claus-Dieter Wollitz schwärmt: „Luca ist ein fantastischer Spieler, der alles hat, was man im heutigen Fußball braucht. Dass solch ein Spieler zu uns wechselt, zeigt, wie unsere Arbeit hier anerkannt wird.“