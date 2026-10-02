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UEFA Nations League

Griechen-Star fällt gegen Deutschland aus

von Lukas Weinstock
Christos Tzolis im Dribbling @Maxppp

Die griechische Nationalmannschaft muss vor dem anstehenden Rückspiel in der Nations League gegen Deutschland (Sonntag, 20:45 Uhr) eine bittere Nachricht hinnehmen. Ex-Düsseldorfer Christos Tzolis wird aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht zur Verfügung stehen.

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Beim gestrigen 2:2-Unentschieden gegen die Niederlande musste Tzolis nach 18 Minuten ausgewechselt werden. Am Wochenende wird der 24-jährige Offensivspieler nach London zu Stammverein FC Arsenal zurückkehren.

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