Trump zweifelt an Tuchel | Barça träumt von Yamal-Partner

Kane als Defensivspieler?

Thomas Tuchel steht nach Englands Ausscheiden im WM-Halbfinale gegen Argentinien (1:2) mächtig in der Kritik. Zu früh stellten die Three Lions das Fußballspielen ein und konzentrierten sich lediglich aufs Verteidigen. Bereits nach der Trinkpause im zweiten Durchgang wechselte der Ex-Bayern-Coach einen zusätzlichen Verteidiger ein und ließ seine Mannschaft deutlich tiefer verteidigen. Ein letztendlich fataler Fehler, der selbst Donald Trump aufgefallen ist. Auf einer Pressekonferenz polterte der US-Präsident: „Harry Kane war fantastisch. Ich glaube, vielleicht haben sie einen Fehler gemacht, als sie ihn zum Verteidiger umfunktioniert haben. Aber was weiß ich schon von Fußball?“

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Kane, den Trump aus gemeinsamen Golfrunden kennt, sei „Englands bester Spieler.“ Dass der 32-Jährige in der Schlussphase schließlich am eigenen Sechzehner verteidigen musste, sei daher „etwas ungewöhnlich“. Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino war bei dieser Pressekonferenz anwesend, konzentrierte sich jedoch darauf, das Turnier in den höchsten Tönen zu loben: „Es ist das größte menschliche, soziale und kulturelle Ereignis, das die Menschheit je erlebt und gesehen hat, und wir alle sind Teil davon.“

Barças neues Luftschloss

Da der FC Barcelona gleich mit acht Akteuren in Spaniens WM-Kader vertreten ist, verfolgen die Verantwortlichen der Blaugrana die Auftritte der Furia Roja ganz genau. Dabei ist ihnen insbesondere ein Spieler ins Auge gefallen, der gar nicht bei den Katalanen unter Vertrag steht. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, ist der Verein von den Leistungen von Pedro Porro schwer angetan. Insbesondere das Zusammenspiel des 26-Jährigen mit Superstar Lamine Yamal (19) imponiert den Barça-Bossen. Der Tottenham-Verteidiger steuerte im Turnierverlauf bereits zwei Treffer bei.

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Eine Verpflichtung von Porro gestaltet sich jedoch als enorm unrealistisch. Zum einen ist das Team von Hansi Flick auf der Rechtsverteidiger-Position mit Jules Koundé (27), Eric García (25) sowie den Youngstern Xavi Espart (19) und Héctor Fort (19) in der Breite bestens besetzt. Zum anderen hat der Spanier erst kurz vor der Weltmeisterschaft seinen Vertrag bei Tottenham Hotspur langfristig bis 2031 verlängert. Zudem wird mit João Cancelo (32) voraussichtlich ohnehin bereits ein Außenverteidiger zum spanischen Meister wechseln.