Thomas Meunier setzt seine Karriere in der Premier League fort. Der AFC Sunderland verkündet die Verpflichtung des Rechtsverteidigers offiziell. Bei den Black Cats unterzeichnet der 34-Jährige einen Zweijahresvertrag.

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Welcome to Sunderland, Thomas Meunier! 😁🇧🇪 pic.twitter.com/VPu8YOfLY9 — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 15, 2026

Nach einem zweijährigen Engagement beim OSC Lille war Meunier seit Anfang Juli ohne Anstellung. Im Herbst seiner Karriere wagt der ehemalige Dortmunder nun noch einmal ein spannendes Abenteuer auf der Insel.