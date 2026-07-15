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Offiziell Premier League

Meunier setzt Unterschrift

von Lukas Weinstock - Quelle: safc.com
Thomas Meunier Im Trikot des OSC Lille @Maxppp

Thomas Meunier setzt seine Karriere in der Premier League fort. Der AFC Sunderland verkündet die Verpflichtung des Rechtsverteidigers offiziell. Bei den Black Cats unterzeichnet der 34-Jährige einen Zweijahresvertrag.

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Nach einem zweijährigen Engagement beim OSC Lille war Meunier seit Anfang Juli ohne Anstellung. Im Herbst seiner Karriere wagt der ehemalige Dortmunder nun noch einmal ein spannendes Abenteuer auf der Insel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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