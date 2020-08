Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern München

Corentin Tolisso wird wohl auch in der nächsten Saison für den FC Bayern spielen. Laut der ‚Sport Bild‘ geht die Tendenz beim Franzosen klar in Richtung Verbleib. Auch der Mittelfeldspieler selbst will in München bleiben.

Borussia Dortmund

Neuzugang für den BVB: Der 18-jährige Reinier wird für zwei Jahre von Real Madrid ausgeliehen. Eine Kaufoption auf den jungen Brasilianer haben die Dortmunder nicht.

RB Leipzig

Nach dem Abgang von Timo Werner will RB Leipzig eigentlich keine Leistungsträger in diesem Sommer mehr abgeben. Unverkäuflich ist aber niemand, wie Geschäftsführer Oliver Mintzlaff gegenüber dem ‚Sportbuzzer‘ erklärt: „Es gibt immer eine Schmerzgrenze. Wenn jetzt ein völlig unmoralisches Angebot kommt, müssen wir nachdenken.“

Borussia M’gladbach

Die Fohlen tüten den Transfer von Valentino Lazaro ein. Der 24-jährige Österreicher wird für ein Jahr von Inter Mailand ausgeliehen und kostet laut ‚Bild‘ eine Leihgebühr von 1,2 Millionen Euro. Für 13,8 Millionen kann er fest verpflichtet werden.

Bayer Leverkusen

Auch in dieser Woche im Fokus: Kai Havertz. Angeblich hat Bayer dem FC Chelsea bis zum Trainingsstart am 28. August Zeit gegeben, um die Verhandlungen um das Supertalent erfolgreich zu Ende zu führen. Danach sei ein Transfer vom Tisch. Mit Havertz selbst sind sich die Blues derweil schon einig. 100 Millionen Euro soll der 21-Jährige laut ‚Sport Bild‘ insgesamt in fünf Jahren kassieren.

TSG Hoffenheim

Neuer Job für Ex-Trainer Alfred Schreuder: Der ehemalige Cheftrainer der TSG heuert als Co-Trainer von Ronald Koeman beim FC Barcelona an. Ansonsten war es eine ruhige Transferwoche im Kraichgau.

VfL Wolfsburg

Verstärkung für den Wolfsburger Sturm: Vom polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin wechselt Bartosz Bialek in die Autostadt. Nach FT-Infos kostet der 18-Jährige eine Ablöse von fünf Millionen Euro. Darüber hinaus sicherte sich der Klub eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent.

Serdecznie witamy, Bartosz! 👋 Unsere Wölfe haben den polnischen Stürmer Bartosz Bialek von @ZaglebieLubin verpflichtet. Wir freuen uns auf unsere neue Nummer 2⃣1⃣! 🐺#VfLWolfsburg pic.twitter.com/cwmmvERRbQ — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) August 19, 2020

SC Freiburg

Die Freiburger wollen sich offenbar beim AC Mailand bedienen. Dort spielt Rade Krunic, der vom ‚Corriere dello Sport‘ mit dem SCF in Verbindung gebracht wird. Die Breisgauer sollen konkretes Interesse am Mittelfeldspieler haben.

Eintracht Frankfurt

In Frankfurt bahnen sich zwei Abgänge an. Laut Trainer Adi Hütter arbeitet die SGE bei Simon Falette und Dejan Joveljic daran, Abnehmer zu finden. Zweitgenannter soll verliehen werden.

Hertha BSC

Nun, da Weston McKennie aus dem Rennen ist, scheint Hertha die Bemühungen um eine Festverpflichtung von Marko Grujic zu intensivieren. Liverpool fordert 22 Millionen Euro, Hertha bietet gut 14 Millionen, heißt es in England.

Union Berlin

Nachwuchs-Mittelfeldspieler Fabio Schneider (18) erhält an der Alten Försterei seinen ersten Profi-Vertrag. Die Laufzeit veröffentlichten die Köpenicker nicht.

Schalke 04

Bei Weston McKennie (21) geht die jüngste Tendenz Richtung FC Southampton. Schalke verhandelt mit den Saints, die 22 Millionen Euro bieten sollen. Jetzt auch in der Verlosung: Aston Villa.

Mainz 05

Zuletzt nichts Neues am Bruchweg.

1. FC Köln

Doppel-Abgang am Geißbockheim: Marcel Risse (30) wechselt leihweise auf die Schäl Sick zu Viktoria Köln, Knipser Simon Terodde (32) in die zweite Liga zum Hamburger SV.

Da ist er! ⚽️

Herzlich willkommen auf der Schäl Sick, Marcel Risse! 😁

Der 30-Jährige kommt vom @fckoeln und trägt kommende Saison das Trikot der #Viktoria! 💪

Schön, dass du da bist, Cello! 🥳

— FC Viktoria Köln 1904 (@viktoria1904) August 18, 2020

FC Augsburg

Die Fuggerstädter lassen Innenverteidiger Kevin Danso (21) zu Fortuna Düsseldorf ziehen. Die Klubs vereinbarten eine Leihe bis Sommer nächsten Jahres. Ebenfalls nicht mehr beim FCA: Sechser Tim Rieder, den 26-Jährigen zieht es in die dritte Liga zum 1. FC Kaiserslautern.

Werder Bremen

Ex-Werder-Spieler Nuri Sahin hat einen neuen Klub gefunden. Der 31-jährige Mittelfeldmann heuert nach zwei Jahren bei den Grün-Weißen in der Türkei bei Alanyaspor an.

🤝 Hoş Geldin @nurisahin



— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) August 19, 2020

Arminia Bielefeld

Die Arminia schnappt sich Stürmer Sergio Córdova (23) vom Liga-Rivalen FC Augsburg. Der Venezolaner wird ohne Kaufoption für ein Jahr nach Ostwestfalen verliehen.

Der DSC Arminia Bielefeld bekommt venezolanische Verstärkung für den Angriff: Vom Bundesliga-Konkurrenten FC Augsburg leiht der DSC den 23-jährigen Stürmer Sergio Córdova bis zum Ende der aktuellen Saison 2020/21 aus! Bienvenidos, Sergio! https://t.co/xYpo7kaKko #immerdabei pic.twitter.com/9P3pV7Bm3b — DSC ArminiaBielefeld (@arminia) August 17, 2020

VfB Stuttgart

Der 17-jährige Flügelstürmer Momo Cissé wechselt vom AC Le Havre nach Cannstadt. Der VfB will den jungen Franzosen behutsam an die Profi-Mannschaft heranführen.