Lamine Yamal: Gestatten, Barças größtes Talent

Seit seinem siebten Lebensjahr spielt Lamine Yamal in Barças Fußballschule La Masia. Der dribbelstarke Linksfuß spielt meist auf dem rechten Flügel mit starkem Drang in die Mitte. Er kann aber auch im Sturmzentrum auflaufen. Sein trickreicher Spielstil und sein unfassbares Tempo machen den Angreifer unberechenbar. Dazu kommen ein starker Abschluss und eine gute Übersicht für die Mitspieler.

„Ich kann mich an keinen Fall bei Barça erinnern, in dem ein so junger Spieler so oft mit der ersten Mannschaft trainiert hat. Schon im Alter von sieben Jahren fiel er durch seine ausgefeilte Technik und seine Finesse im Umgang mit dem Ball auf. Und das sowohl beim Passen als auch beim Schießen“, schwärmt Jaume Marcet von ‚Barça TV‘. Dem Journalisten gefällt die Entwicklung des Spaniers, vor allem bei der Effizienz im Abschluss. Yamal erinnere ihn an den Brasilianer Rivaldo.

Jüngster Spieler in der Youth League

In der laufenden Saison wird der 2007 geborene Spanier bereits in der U19 eingesetzt. In der UEFA Youth League stand er in sechs Spielen auf dem Rasen. Sein Ausbildungsvertrag bei den Katalanen ist bis 2024 datiert. Auch Spaniens Jugend-Nationalmannschaften durchlief Yamal von der U15 an. Im vergangenen Herbst feierte er bereits sein Debüt in der U19. und durfte bereits bei der U19 auflaufen. Damit ist er sowohl in dieser Altersklasse als auch in der Youth League der jüngste Spieler.

Unter Barça-Trainer Xavi trainiert das Offensiv-Juwel schon mit den Profis und ist damit selbst Lionel Messi und Andrés Iniesta ein Jahr voraus. Yamals Entwicklung ist rasant und seine Qualität nicht zu übersehen. In La Masia träumt man bereits vom nächsten Superstar und macht sich Hoffnung auf ein zeitnahes Debüt bei den Profis. Keiner zweifelt daran, dass der Angreifer das Potenzial hat, ein zukünftiger Weltstar zu werden.