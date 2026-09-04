Das reguläre Transferfenster ist in den Topligen mittlerweile zwar geschlossen, vertragslose Akteure dürfen jedoch weiterhin bei neuen Klubs unterschreiben. Einer von ihnen ist David Alaba, der laut einem Bericht von ‚Il Messaggero‘ im Fokus von Lazio Rom steht.

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Einen konkreten Vorstoß seitens der Biancocelesti gab es bisher zwar noch nicht, der Österreicher sei aber ein aussichtsreicher Kandidat auf eine ablösefreie Verpflichtung. Neben dem 34-Jährigen gilt auch der ehemalige Union-Profi Diogo Leite (27), der ebenfalls nach einer neuen Herausforderung sucht, als Option bei den Italienern.

Lazios Sportdirektor Angelo Fabiani bestätigte am gestrigen Donnerstag auf einer Pressekonferenz, dass der Klub den Markt für ablösefreie Akteure sondiert: „Der Markt für vertragslose Spieler ist weiterhin geöffnet. Ich habe es vorgezogen, einige Plätze im Kader freizuhalten, um solche Situationen genau zu beobachten.“

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Noch zwei Neue?

Da Alessio Romagnoli (31) den Verein gestern in Richtung Katar zu Al-Sadd verlassen hat, besteht beim Serie A-Klub Bedarf in der Innenverteidigung.

Ein weiterer vertragsloser Spieler, der bei den Römern gehandelt wird, ist Marcelo Brozovic. Der 33-jährige Mittelfeldregisseur ist nach Ablauf seines Kontrakts bei Al Nassr ablösefrei auf dem Markt und soll zuletzt auch mit Real Madrid in Kontakt gestanden haben.