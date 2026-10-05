Mbappé verspottet Mourinho | Schlager eskaliert

Unnötige Provokation von Mbappé?

Real Madrid steht offenbar der nächste Disput ins Haus. Zwischen Kylian Mbappé und José Mourinho könnte es krachen. Und der Grund dafür klingt eigentlich wie eine Lappalie. Es geht um ein Fahrrad und einen Instagram-Post des französischen Stürmers. Am Sonntagnachmittag teilte Mbappé ein Video über seinen Kanal, das ihn beim Radfahren zeigte. Kein besonders spannender Content dürfte man meinen.

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Allerdings verknüpfte die spanische Presse den Post mit einem Interview von Real-Coach Mourinho. Der exzentrische Portugiese hatte sich vor zehn Tagen in der Podcast-Interviewshow ‚Bet It Drives‘ zum besagten Thema geäußert: „Leider kann ein Fußballspieler nicht Rad fahren. Selbst wenn er es hinter dem Rücken des Vereins tut. Sein Vertrag ist mir egal, ich achte darauf, wie ernst der Spieler seine Arbeit nimmt. Wenn du stürzt, kannst du drei Spiele verpassen oder – schlimmer noch – dir ein Bein brechen. Oder vielleicht hast du nur eine Prellung, aber diese Prellung hindert dich daran, in Topform zu sein.“

Dass Mbappé nur wenige Tage später medienwirksam genau das tut, wird Mourinho keinesfalls schmecken. Spieler, die dem erfolgreichen Trainer auf der Nase herumtanzen, zogen in der Vergangenheit immer wieder den Kürzeren. Und dabei machte The Special One auch vor Vereinsikonen keinen Halt, wie beispielsweise Iker Casillas zur ersten Amtszeit von Mourinho bei den Blancos am eigenen Leib erfahren musste.

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Journalist Antonio Romero geht bei ‚Cadena SER‘ hart mit Mbappé ins Gericht: „Mbappé genießt es, der Starstürmer von Real Madrid zu sein, glaubt aber auch, er könne machen, was er wolle. […] Jemand sollte ihm sagen: ‚Das ist nicht der Mbappé FC, das ist Real Madrid‘.“ Vielleicht ist Mourinho ja genau dieser Jemand.

Wütender Schlager völlig in rage

Mit ordentlich Wut im Bauch trat Xaver Schlager am Sonntagabend vor die TV-Kameras. Der ehemalige Profi von RB Leipzig, der seit Sommer bei Nottingham Forest unter Vertrag steht, ließ nach dem Länderspiel von Österreich gegen den Kosovo (1:1) mächtig Dampf ab: „Jeder, der sich das anschauen musste, tut mir leid, das war nichts. Es ist das vierte Spiel innerhalb von zwei Wochen, was ja schon ein Wahnsinn ist. Dann sagt man, man soll kraftsparend spielen, viel den Ball laufen lassen. Dann hat man einen Platz, auf dem man nicht spielen kann. Was soll ich da sagen? Da kann ich auch daheim bleiben und etwas Gescheiteres machen.“

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Damit aber noch nicht genug. Dass die Spieler so viele Partien in kurzer Zeit absolvieren müssen, brachte den Mittelfeldspieler besonders auf die Palme: „Hauptsache, wir haben Spiele, Spiele. Aber wie es uns dabei geht, ist im Endeffekt scheißegal.“ Schiedsrichter Antonio Emanuel Carvalho Nobre und sein Team bekamen auch noch ihr Fett weg: „Den VAR gibt es anscheinend auch nicht. Einer schlägt mich unter dem Spiel, auch wenn es nicht absichtlich ist, aber dazu hat man den VAR.“ Der 59-fache Nationalspieler wird wohl froh sein, dass ab kommendem Wochenende für ihn wieder Premier League-Fußball auf der Agenda steht.