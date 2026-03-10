Bayern filetiert Bergamo | Traumnoten für Olise und Co.

Von Beginn an versuchten die Bayern, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Die Münchner waren optimal auf Atalanta Bergamo eingestellt und zogen den Italienern mit dem 1:0 durch Josip Stanisic (12.) früh den Zahn. In der Folge dominierte der Rekordmeister die Partie und spielte sich immer wieder Chancen heraus. Die Bergamasken versuchten zu kontern, kamen aber kaum zu Möglichkeiten.

Michael Olise legte schon nach etwas mehr als 20. Spielminuten mit einem schönen Treffer aus halbrechter Position nach. Kurz darauf erhöhte Serge Gnabry (25.) auf 3:0. Damit war der Drops quasi schon gelutscht. Gemessen an den Chancen hätte Bayern vor dem Pausentee noch höher führen müssen. Unter anderem setzte Gnabry einen Schuss aus 20 Metern (44.) an die Latte.

Bayern ohne Gnade

Egal, was Trainer Raffaele Palladino seinen Mannen in der Halbzeit mit auf den Weg gegeben hatte, in der 52. Minute war die Wirkung seiner Worte schon wieder verflogen. Die Bayern machten da weiter, wo sie in Halbzeit eins aufgehört hatten. Nicolas Jackson war es, der einen Konter des FCB erfolgreich zum 4:0 ins Ziel brachte.

Nun war der letzte Hoffnungsschimmer beim Heimteam erloschen. Atalanta ergab sich den übermächtigen Bayern, die aber noch nicht satt waren. Erneut Olise (64.) und Jamal Musiala (67.) erhöhten auf 6:0.

Bittere Schlussphase mit Verletzungen

Einige Hiobsbotschaften gab es dann aber doch für den Bundesligisten. Alphonso Davies wurde in der Halbzeit eingewechselt, musste in der 70. Minute aber erneut verletzungsbedingt runter. Der Kanadier kämpfte mit den Tränen bei seiner Auswechslung. In der Nachspielzeit war auch für Musiala Schluss, nachdem der Ballkünstler einige Minuten über den Platz humpelte.

Da war der 1:6-Anschlusstreffer in der 93. Minute nur eine Randerscheinung. Doch ausgerechnet bei der Ergebniskosmetik prallte Jonas Urbig mit Nikola Krstovic zusammen und musste anschließend in die Kabine gestützt werden.

Torfolge

0:1 Stanisic (12.): Bayern bekommt eine Ecke. Die wird kurz auf Gnabry ausgeführt. Die Verteidiger von Atalanta sind noch komplett unsortiert, Gnabry spielt den Ball quer und Stanisic schiebt aus kurzer Distanz ein. Gedanklich waren die Gäste den Hausherren bei diesem Treffen einige Sekunden voraus.

0:2 Olise (23.): In altbekannter Robbenmanier zieht Olise von der rechten Seite parallel zum Strafraum in die Spielfeldmitte. Nach einer kurzen Täuschung schließt der Franzose mit seinem starken Linken ab und die Kugel landet im langen Eck im Netz.

0:3 Gnabry (25.): Bayern ist gnadenlos und nutzt Nachlässigkeiten in der Defensive von Bergamo aus. Olise schickt Gnabry in die Schnittstelle, der Nationalspieler rennt frei auf Carnesecchi zu und lässt dem Keeper mit einem leicht gelobten Abschluss über die Beine keine Chance.

0:4 Jackson (52.): Nach einem Freistoß aus gefährlicher Position für Atalanta gelingt es den Bayern zu kontern. Der eingewechselte Davies führt den Ball über den linken Flügel, in der Mitte legt Díaz für Jackson ab. Der wird zwar bedrängt, aber schließt entgegen der Laufrichtung des Torhüters flach ins Eck ab.

0:5 Olise (64.): Ähnlich wie beim ersten Treffer von Olise zieht der Rechtsaußen von seiner Position ins Zentrum. Im Sechzehner schließt er ab, dieses Mal noch etwas sehenswerter hoch in den Kasten des Gegners. Nichts zu halten für Carnesecchi, der einem fast leidtun kann.

0:6 Musiala (67.): Jackson dringt in den Strafraum ein, flankt feste und zielgerichtet in die Mitte. Dort kommt Musiala mit dem Außenrist an das Leder und bugsiert das Rund über die Linie.

1:6 Pasalic (90. +3): Ein Konter läuft über de Roon. Der Ball fliegt in die Mitte, Krstovic setzt bei einem Zusammenprall Urbig außer Gefecht. Dahinter lauert Pasalic, der nur noch ins leere Tor einschiebt.

Die Noten

Eingewechselt:

46‘ Alphonso Davies (3) für Konrad Laimer

46‘ Jamal Musiala (2) für Serge Gnabry

68‘ Leon Goretzka (-) für Aleksandar Pavlovic

71‘ Tom Bischof (-) für Alphonso Davies

86' Raphaël Guerreiro (-) für Josip Stanisic