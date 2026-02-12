Menü Suche
Bellingham-Rückkehr verzögert sich

von Daniel del Federico - Quelle: Onda Cero
England-Star Jude Bellingham @Maxppp

Real Madrid muss länger als erwartet auf Jude Bellingham verzichten. Laut Informationen von ‚Onda Cero‘ schreitet die Genesung des Engländers langsamer voran als gedacht. Der 22-Jährige wird dem Vernehmen nach erst im April, statt wie bisher vermutet im März, zurückkehren.

Bellingham verletzte sich Anfang Februar im Ligaspiel gegen Rayo Vallecano (2:1) am linken Oberschenkel. Der Ex-Dortmunder würde somit unter anderem die anstehenden Champions League-Spiele gegen Benfica Lissabon verpassen. Die Königlichen müssen in der Offensive derzeit zudem auf Rodrygo verzichten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
