Bellingham-Rückkehr verzögert sich

Real Madrid muss länger als erwartet auf Jude Bellingham verzichten. Laut Informationen von ‚Onda Cero‘ schreitet die Genesung des Engländers langsamer voran als gedacht. Der 22-Jährige wird dem Vernehmen nach erst im April, statt wie bisher vermutet im März, zurückkehren.

Bellingham verletzte sich Anfang Februar im Ligaspiel gegen Rayo Vallecano (2:1) am linken Oberschenkel. Der Ex-Dortmunder würde somit unter anderem die anstehenden Champions League-Spiele gegen Benfica Lissabon verpassen. Die Königlichen müssen in der Offensive derzeit zudem auf Rodrygo verzichten.