Überraschendes Wechselangebot für Mbappé

Die Zukunft von Kylian Mbappé könnte in der Major League Soccer liegen. Wie Frankreichs Stürmerstar auf der Pressekonferenz der Équipe Tricolore vor dem zweiten Gruppenspiel am heutigen Montag (23 Uhr) gegen den Irak verriet, buhlt die ehemalige England-Ikone David Beckham intensiv um einen Wechsel des 27-Jährigen in die USA. „Er hat mich bereits mehrfach darauf angesprochen“, so Mbappé über den Mitbesitzer von Inter Miami.

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Mbappé will sich jedoch nicht auf einen zukünftigen MLS-Wechsel festnageln lassen. Er möge die Kultur, gab auf Nachfrage jedoch lediglich an: „Ich weiß es nicht. Vielleicht eines Tages.“ Bis 2029 steht der 99-fache Nationalspieler noch bei Real Madrid unter Vertrag. Obwohl es in der spanischen Hauptstadt immer wieder Kontroversen um den Angreifer gibt, ist nicht davon auszugehen, dass Mbappé den Klub in absehbarer Zeit verlassen wird.