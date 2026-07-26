Vollzug nächste Woche: Große Wende im Alajbegovic-Poker?

Atalanta Bergamo galt lange Zeit als Favorit im Werben um Kerim Alajbegovic, doch ein Angebot wurde von Bayer Leverkusen abgelehnt. In der Folge übernahm der FC Chelsea mit Ex-Bayer-Coach Xabi Alonso die Pole Position und legte als erster Interessent über 30 Millionen Euro auf den Tisch. Nun zieht ein weiteres europäisches Schwergewicht nach.

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Nach Informationen der ‚Bild‘ hat Juventus Turin mit einem konkreten Angebot ebenfalls die 30-Millionen-Euro-Marke geknackt. Leverkusen fordert rund 40 Millionen Euro für Alajbegovic. Wie nah die Offerte der Alten Dame bereits an dieser Schmerzgrenze liegt, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Die Italiener haben im Vergleich zu den Blues jedoch einen entscheidenden Trumpf in der Hand: In Turin, so versicherten es ihm die Verantwortlichen in persönlichen Gesprächen, wäre der junge Bosnier direkt fest für die erste Mannschaft eingeplant. Sollte sich Alajbegovic hingegen für einen Wechsel auf die Insel entscheiden, erwägen die Londoner, ihn vorerst für ein Jahr zu verleihen. Mit Morgan Rogers (24) verpflichtete Chelsea erst kürzlich für die Rekordsumme von 138 Millionen Euro einen namhaften Konkurrenten für die Offensive.

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Premier League oder Serie A?

Zunächst wird Alajbegovic am Montag nach seinem WM-Urlaub im Training der Werkself zurückerwartet. Per Rückkaufklausel holte Bayer 04 den Shootingstar für acht Millionen Euro von RB Salzburg zurück, jetzt winkt ein fettes Transferplus.

Dem ‚kicker‘ zufolge ist ein Alajbegovic-Verkauf sogar „beschlossene Sache“, ein Vollzug sei „in der neuen Woche zu erwarten“. Wohin es den begehrten Angreifer verschlägt, muss sich aber erst noch herausstellen.