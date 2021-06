Barca bedient sich bei PSG

Paris St. Germain verliert das nächste Top-Talent. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, wird sich der 18-jährige Kays Ruiz-Atil dem FC Barcelona anschließen. Der Youngster wechselte vor sechs Jahren aus Barças Jugendabteilung nach Paris, nun ist er erneut ablösefrei zu haben.

In der abgelaufenen Saison kam der zentrale Mittelfeldspieler in sieben Partien für die PSG-Profis zum Einsatz. Nach dem Trainerwechsel hin zu Mauricio Pochettino war Ruiz-Atil dann aber nicht mehr gefragt. Auch Ex-Coach Thomas Tuchel hatte sich in Diensten des FC Chelsea nach FT-Infos um eine Verpflichtung bemüht.