RB: Interessent für Rômulo

Der Weg von Stürmer Rômulo könnte schon wieder zurück in die Türkei führen. Wie Journalist Burhan Can Terzi berichtet, hat Galatasaray den Brasilianer von RB Leipzig ins Visier genommen. Erst vor einem Jahr hatten die Sachsen 20 Millionen Euro an Göztepe gezahlt.

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In seiner ersten Saison konnte der 24-Jährige mit neun Toren und vier Vorlagen durchaus überzeugen, gegen Ende der Spielzeit wollte es mit dem Toreschießen aber nicht mehr so ganz klappen. Vertraglich ist Rômulo noch bis 2030 an Leipzig gebunden.