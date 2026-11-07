João Neves sieht keinen Grund für eine Luftveränderung. Gegenüber ‚Canal Plus‘ sagt der Mittelfeld-Allrounder von Paris St. Germain: „Es ist kein Ziel für mich, nach Spanien oder England zu gehen. Ich möchte glücklich sein. Und ich bin glücklich in Paris.“

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Der 22-jährige Portugiese weiter: „Mein Leben hier ist großartig und ich möchte bei PSG noch mehr gewinnen.“ 2024 war Neves für 66 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu PSG gekommen. Seitdem gewann er mit dem Klub zweimal in Folge die Champions League.