Steidten heuert in Köln an

Der 1. FC Köln verstärkt sich auf Managementebene. Tim Steidten steigt als Direktor Kaderplanung und Recruitment beim Bundesligisten ein. Der 46-Jährige, zuletzt bis Februar 2025 als Technischer Direktor bei West Ham United tätig, erhält dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2028 und wird künftig Kölns Sportgeschäftsführer Thomas Kessler unterstellt sein.

Steidten freut sich: „Thomas hat mir in unseren Gesprächen eine klare Struktur aufgezeigt, wie beim FC künftig im Bereich Recruiting und Scouting gearbeitet werden soll. Dazu hat es auf menschlicher Ebene direkt gepasst – Thomas ist ambitioniert, und keiner kennt den FC und seine Herausforderungen besser. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und dem gesamten Team aus dem Sport – und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass der FC künftig stabil in der Bundesliga spielt.“