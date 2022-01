Bayern verpflichtet Vinlöf

Der FC Bayern sorgt weiter für die Zukunft. Mit Matteo Perez Vinlöf sichert sich der Rekordmeister das nächste Toptalent. Der 16-Jährige kommt von Hammarby IF an die Säbener Straße und bindet sich langfristig an den Bundesliga-Primus.

„Mit Matteo haben wir einen sehr interessanten und spannenden Spieler für unsere Jugendmannschaften verpflichtet. Er hat uns mit seinen Auftritten unter anderem beim Probetraining überzeugt und wird unsere Nachwuchsteams auf der Linksverteidiger-Position verstärken“, sagt Campus-Leiter Holger Seitz.

Im Sommer absolvierte der schwedische U-Nationalspieler ein Probetraining bei den Bayern. Dabei wusste der Linksverteidiger die Verantwortlichen zu überzeugen. In der Rückrunde lief Vinlöf bereits für die U19 und die U23 seines Heimatklubs auf.