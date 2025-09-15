Arsenal holt neuen Angreifer

Nach Schließung des Transferfensters zieht der FC Arsenal noch einen Neuzugang an Land. Die Gunners geben die Verpflichtung des vereinslosen Archie Stevens (19) offiziell bekannt. Von den Londonern wird der Außenstürmer mit einem Profivertrag ausgestattet, ist aber zunächst für die U21 eingeplant.

Stevens war bis zum Sommer für die Glasgow Rangers aktiv, sein auslaufender Vertrag wurde jedoch nicht verlängert. Zuletzt wurde der englische U-Nationalspieler bereits in Testspielen von Arsenal eingesetzt – und überzeugte offenbar.