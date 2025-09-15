Menü Suche
Arsenal holt neuen Angreifer

von Julian Jasch - Quelle: arsenal.com
1 min.
Mikel Arteta applaudiert @Maxppp

Nach Schließung des Transferfensters zieht der FC Arsenal noch einen Neuzugang an Land. Die Gunners geben die Verpflichtung des vereinslosen Archie Stevens (19) offiziell bekannt. Von den Londonern wird der Außenstürmer mit einem Profivertrag ausgestattet, ist aber zunächst für die U21 eingeplant.

Arsenal Academy
Welcome to The Arsenal, Archie Stevens ❤️

The 19-year-old winger joins after a successful trial period 👇
Bei X ansehen

Stevens war bis zum Sommer für die Glasgow Rangers aktiv, sein auslaufender Vertrag wurde jedoch nicht verlängert. Zuletzt wurde der englische U-Nationalspieler bereits in Testspielen von Arsenal eingesetzt – und überzeugte offenbar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
