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Offiziell

Stuani macht weiter

Cristhian Stuani hat noch nicht genug. Der 50-fache Nationalspieler von Uruguay hat seinen Vertrag beim FC Girona um ein Jahr verlängert. Seit 2017 geht der inzwischen 39-jährige Mittelstürmer für die Katalanen auf Torejagd.

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Girona
Cristhian Stuani

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