Stuani macht weiter
Cristhian Stuani hat noch nicht genug. Der 50-fache Nationalspieler von Uruguay hat seinen Vertrag beim FC Girona um ein Jahr verlängert. Seit 2017 geht der inzwischen 39-jährige Mittelstürmer für die Katalanen auf Torejagd.
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STUANI 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣— Girona FC (@GironaFC) July 27, 2026
El davanter uruguaià amplia una temporada el seu contracte amb el Girona 👏
🔗 https://t.co/ai1WqBAlVW pic.twitter.com/2sYcrj4K4o
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