Die größte Kaderbaustelle konnte Eintracht Frankfurt im Sommer endgültig schließen: Mit Noah Atubolu (24) verpflichtete die SGE einen gestandenen Bundesliga-Torhüter, der die Erwartungen erfüllt.

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Auch die Offensive bereitet den Verantwortlichen keine größeren Sorgen mehr. Sowohl Jonathan Burkardt (26) als auch Senkrechtstarter Younes Ebnoutalib (23) treffen in der laufenden Spielzeit regelmäßig. Letzterer ist Medienberichten zufolge sogar auf dem Zettel des FC Bayern und von Borussia Dortmund gelandet. In anderen Mannschaftsteilen lässt sich hingegen die ein oder andere Baustelle ausmachen.

Lücke hinten rechts

Den Abgang von Rasmus Kristensen (29/FC Midtjylland) konnte die Eintracht bislang nicht vollends auffangen. Elias Baum (21) zeigt in dieser Saison zwar ansprechende Leistungen, wird von Trainer Adi Hütter inzwischen jedoch vermehrt auf der linken Abwehrseite eingesetzt. Der Versuch, Nnamdi Collins (22) hinten rechts zu etablieren, geht bislang nicht auf.

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Ansgar Knauff (24) kann als Aushilfsrechtsverteidiger zwar überzeugen, dürfte langfristig aber keine Lösung für diese Position sein. Potenzielle Verstärkungen hat die SGE schon im Blick: Buba Sangaré (19) vom FC Elche sowie David Boly (17) von Paris St. Germain gehören zu den Kandidaten.

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Lücke auf der Sechs

Zudem könnte das zentrale Mittelfeld Verstärkung gebrauchen. Das aktuell gesetzte Duo um Noël Aseko (21) und Raphael Onyedika (25) spielt sich immer besser ein, in der Breite fehlt es der SGE derzeit allerdings an Optionen, schließlich steckt Oscar Höjlund (21) seit geraumer Zeit in einem Formtief. Eine Spur führt dem Vernehmen nach zu Kevin Wiethaup (21) vom Karlsruher SC.

Für den neuen Sport-Boss der Eintracht, Joti Chatzialexiou, wartet somit viel Arbeit im Winter. Gleichzeitig bietet sich dem Krösche-Nachfolger, der ab dem 1. Dezember offiziell am Main die Arbeit aufnimmt, direkt die Gelegenheit, sich zu beweisen und in die großen Fußstapfen seines Vorgängers zu treten.