Absurde Transfersaga beendet: Neuer Klub für Fofana
Die wohl verrückteste Transfersaga des Deadline Days hat ein Ende gefunden. Der AFC Sunderland sichert sich die Dienste von Malick Fofana und stattet den 21-Jährigen mit einem Vertrag bis 2031 aus. Dem Vernehmen nach fließen rund 30 Millionen Euro Ablöse zuzüglich sechs Millionen Euro an möglichen Boni an Olympique Lyon.
It was always Sunderland.— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 1, 2026
Belgium winger Malick Fofana joins from Olympique Lyonnais on a long-term contract! ✍️⚡️ pic.twitter.com/1VGPDAhBBA
Fofana hätte auch zu Crystal Palace wechseln können. Die Südlondoner hatten versucht, den Deal der Black Cats zu kapern. Der Belgier schwankte lange und sagte beiden Vereinen im Laufe des Tages jeweils zweimal zu, ehe er schlussendlich den Zuspruch nach Sunderland gab.
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