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Neuer Klub für Tosun

Bei Fatih Karagümrük geht ein neuer Mittelstürmer auf Torejagd. Cenk Tosun soll bei den Rot-Schwarzen für allerhand Grund zum Jubeln sorgen. Der 35-Jährige stand bis Ende Juni bei Kasimpasa unter Vertrag und wechselt dementsprechend ablösefrei.

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