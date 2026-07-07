Neuer Klub für Tosun
Bei Fatih Karagümrük geht ein neuer Mittelstürmer auf Torejagd. Cenk Tosun soll bei den Rot-Schwarzen für allerhand Grund zum Jubeln sorgen. Der 35-Jährige stand bis Ende Juni bei Kasimpasa unter Vertrag und wechselt dementsprechend ablösefrei.
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Şampiyon Olmaya, Asırlık Çınara…— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 7, 2026
Hoş geldin Cenk Tosun ❤️🖤#CenkTosun #FatihKaragümrük#MısırlıcomtrFatihKaragümrük pic.twitter.com/3GNC918O0v
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