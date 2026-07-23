Klares Wunschziel: Núñez drängt auf Abschied

Darwin Núñez von Al Hilal will die Saudi Pro League so schnell wie möglich verlassen. Wie die katalanische ‚Sport‘ berichtet, will der Mittelstürmer, der mit seinem Arbeitgeber noch bis zum 3. August im Trainingslager in Österreich weilt, nicht mehr zurück in die Wüste fliegen. Berater Jorge Mendes soll aktuell an einer Lösung arbeiten. Als absolutes Wunschszenario des 27-jährigen Uruguayers gilt ein Wechsel zum FC Barcelona, der nach einem Nachfolger für Robert Lewandowski (37/Chicago Fire) sucht, diese Rolle aber gerne Julián Alvarez (26) von Atlético Madrid zukommen lassen will.

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Mendes hält sich derzeit in Katalonien auf und hat am heutigen Donnerstag den Barça-Transfer von Karim Adeyemi (24) finalisiert. Weiter geht es mit João Cancelo (32), der genau wie Núñez noch bei Al Hilal unter Vertrag steht, aber ebenfalls unbedingt nach Barcelona wechseln will. In der vergangenen Rückrunde lief Cancelo bereits als Leihspieler für die Blaugrana auf.